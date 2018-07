Colisão entre moto e carro deixa uma pessoa ferida

O acidente ocorreu no começo da tarde desta segunda-feira, 23, por volta das 12h30, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com a Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da motocicleta Honda CG Fan, de placa NCV-8451/Vilhena, seguia pela Presidente Nasser, sentido setor 19, quando chegou no cruzamento das vias, colidiu com o carro VW Gol, placa OHU-3085/Vilhena, conduzido por uma mulher que não quis se identificar que teria avançado a preferencial.

No impacto, o motociclista sofreu ferimentos na perna esquerda e reclamava de dores na lombar.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptrân) foi chamada e registrou acorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia