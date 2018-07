PM prende três foragidos da justiça no último final de semana em Vilhena

As prisões ocorreram no final da tarde de sexta-feira, 20, no Bairro Marcos Freire e na manhã de domingo, 22, na Avenida Major Amarantes, quando Guarnições do Patrulhamento Tático Móvel, (PATAMO) e da Polícia Militar de Trânsito (P-Tran), capturaram três foragidos da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Na tarde de sexta-feira, uma guarnição da PATAMO se dirigiu até uma residência localizada na Avenida 724, onde segundo denúncias, havia várias pessoas fazendo uso de entorpecente.

No local, foram localizados Jean Ricardo Crestani e Júlio Cesar Fernandes Ferreira, ambos com 26 anos, contra os quais haviam em aberto, mandados de prisão referentes aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Já na manhã de domingo, uma guarnição da P-Tran, que realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Major Amarantes, avistou Mauricio Rodrigues Leria, de 21 anos, que ao perceber a presença dos militares, passou a agir de forma suspeita tentando esconder o rosto e ao ser abordado, foi comprovado haver contra o mesmo um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Os envolvidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro das ocorrências e seguidamente entregues na Colônia Penal.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia