Presidente da Câmara de Colorado deve lançar pré-candidatura a estadual

Nesta segunda-feira, 23, Evandro Guimarães Prudente, de 31 anos, popular Evandro da farmácia, presidente da Câmara de Vereadores de Colorado do Oeste, conversou via telefone com a redação do Extra de Rondônia, onde falou de um possível lançamento de sua pré-candidatura a deputado estadual.

Prudente foi a grande revelação na política coloradense no ano de 2016, obtendo a maior votação da história do município em percentual de votos para vereador chegando a quase 10% dos votos válidos, eleito com 945.

Evandro se tornou conhecido pelo seu posicionamento firme em defesa da família tradicional, o que tem lhe dado alguns títulos de reconhecimento no município.

Em 2017, o vereador foi apontado pelo Instituto Tiradentes de Minas Gerais como o parlamentar mais atuante de Colorado e nesse ano 2018 – também recebeu o certificado do Angulo Pesquisas como vereador e político mais atuante na opinião pública.

Com isso, foi convidado pelo seu partido (PDT) a lançar seu nome como pré-candidato a deputado estadual. Haja vista, a importância de incluir nomes com grande influência no Cone Sul para disputar vagas na Assembleia Legislativa.

Entretanto, vale lembrar que a convenção do PDT está marcada para o dia 29 de julho, podendo assim lançar seu nome como pré-candidato a deputado estadual.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação