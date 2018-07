Presidente do PDT fala sobre convenção partidária que acontecerá na próxima semana

Na tarde desta segunda-feira, 23, visitou a redação do Extra de Rondônia o atual presidente do diretório do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Vilhena, Wanderley Schmidt, acompanhado do humorista e pré-candidato deputado estadual, Miguel Pereira, que interpreta há mais de 20 anos o “Vô Felisberto”, para convidar os filiados e simpatizantes da sigla para a convenção partidária que acontecerá na próxima semana.

De acordo com o presidente, a convenção estadual do partido está marcada para o próximo domingo, 29, a partir das 08h00 no Elos Eventos, localizado na Avenida Guaporé, em Porto Velho.

Na ocasião, será feita a convenção do PDT junto ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) para a definição de candidatos e pré-candidatos a deputados federais, estaduais, ao governo e ao senado, sendo aberto ao público.

Estarão presentes, o presidente estadual do PDT, senador Acir Gurgacz, os pré-candidatos Silvia Cristina, Josualdo Pires, Carlos Magno, o Vô Felisberto, e os atuais membros da sigla Melki Donadon e Rosangela Donadon.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/ Divulgação