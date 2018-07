Adolescente é esfaqueado pela namorada e se nega a fornecer endereço da infratora

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira, 24, em uma residência localizada no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde um adolescente, de 16 anos, foi esfaqueado pela namorada de 15.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o pronto-socorro do Hospital Regional, após receber informações de que tinha dado entrada na unidade, uma vítima de arma branca.

No local os militares se depararam com o adolescente apresentando uma perfuração a faca no lado esquerdo do tórax e este relatou que estava em casa, juntamente com a namorada, quando por motivos fúteis iniciaram uma discussão e a menor se apossou de uma faca, desferindo um golpe contra ele.

Ainda segundo os relatos da vítima, após lhe ferir, a infratora evadiu-se do local tomando rumo ignorado e ele foi conduzido ao hospital por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Para os policiais, o menor não soube informar maiores detalhes sobre a identidade de sua agressora e se negou a informar o endereço da mesma.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra de Rondônia