Advogado pede a prefeito coragem para reduzir repasse à Câmara; vereadores gastarão R$ 17 milhões até dezembro

Ele quer redução de 7% para 4% para 2019. E que os 3% restantes sejam aplicados na Saúde e Educação

O advogado Caetano Vendimiatti Neto protocolou nesta segunda-feira, 23, no gabinete do prefeito Eduardo “Japonês” (PV), solicitação para reduzir o repasse que o Executivo faz ao Poder Legislativo de Vilhena, que hoje é de 7% da arrecadação do município.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, Caetano explicou que a estimativa de arrecadação total para 2018 é de R$ 243 milhões. Desse valor, 7% é repassado à Câmara, perfazendo um total de R$ 17 milhões para atender as despesas da Casa de Leis até o final de dezembro de 2018.

Ele pede, ao prefeito, coragem e grandeza de homem público para que promova a redução de 7% para 4%, para o orçamento de 2019. E que os 3% restantes sejam aplicados nos setores de Saúde e Educação, hoje motivo de constantes reclamações.

“Estamos vivenciando e suportando momentos de total ineficiência atividade pública e a facilidade das justificativas dos agentes públicos despreparados é no reiterado refrão ‘não há recursos suficientes’. Ora, recursos temos, há que ter coragem de inovar e promover as mudanças necessárias que permitam o uso do dinheiro público com eficiência e legalidade.”, diz um trecho da solicitação.

Caetano pede a Eduardo “Japonês” que promova junto à sociedade debates e consulta popular sobre o tema. “O esforço é todos nós. Tem que ser de todos nós, sem exceção. Portanto, temos que começar com exemplo dos homens públicos, reduzir salários, reduzir despesas, privilégios, cargos, diárias e outras gentilezas, encerrou.

