Em Vilhena, governo reúne representantes do Cone Sul para acordo de cooperação técnica

Lideranças políticas e técnicas do Cone Sul se reuniram na manhã desta quinta-feira, 24, em Vilhena, em encontro oficializado pelo governo do Estado para acordo de cooperação técnica.

O evento tem o apoio da Sepog , Sedam, IBGE e dos municípios da região.

De acordo com Débora Dutra, secretária executiva regional no Cone Sul, o objetivo do termo de cooperação tem por finalidade a consolidação da divisão administrativa dos municípios, já que atualmente há divergência nesta questão e quem perde são os municípios.

“O governo do estado, através da Sepog , IBGE e SEDAM, estarão com equipes disponíveis para trabalhar juntamente com os municípios para consolidar as divisas inconsistentes dos municípios”, frisou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação