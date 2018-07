Em Vilhena, mulher é assassinada a facadas e casa é incendiada

O assassinato seguido de incêndio aconteceu na noite desta terça-feira, 24, na Rua 911, no bairro Nova Esperança, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta que uma mulher ainda não identificada estava numa residência com dois homens preparando comida, quando em dado momento um deles se desentendeu com ela e a esfaqueou. A vítima sofreu morte instantânea. Após cometer o crime, o agressor fugiu tomando rumo desconhecido.

Uma testemunha disse que no momento do fato o fogão estava sendo usado e de alguma forma o fogo se alastrou rapidamente pela casa que era construída em madeira.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, chegando rapidamente ao local. Após intenso trabalho o sinistro foi controlado.

De acordo com vizinhos a vítima era usuária de drogas e o imóvel seria usado como “boca de fumo”.

A Polícia Técnico Científica (Politec) compareceu ao local e depois dos trabalhos de praxe o corpo foi liberado para remoção.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia