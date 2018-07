Hipnóloga formada nos EUA fará palestra em Vilhena

Mileine Vargas estará em Vilhena no próximo dia, 28 , ministrando o workshop “Liderando suas Emoções”, com objetivo de ser um treinamento dinâmico e muito envolvente para quem busca conhecer-se melhor; descobrir o que o faz “patinar” e não sair do lugar; controlar suas emoções; trabalhar em equipe; saber alcançar metas; posicionar-se diante das pessoas; ter mais reconhecimento e sucesso profissional conhecimento, equilíbrio de suas emoções quer fazer uma grande virada na sua vida.

A profissional que tem como missão proporcionar às pessoas uma percepção diferente de mundo para que se libertem de crenças limitantes e possam fazer melhores escolhas para serem mais felizes nas suas vidas. Mileine viaja para várias cidades do Brasil e disponibiliza artigos e vídeos que podem ser vistos via youtube ou em seu site oficial com o cunho de ajudar ainda mais as pesssoas.

Garanta sua vaga e participe, as inscrições serão realizadas através do site ou pelo contato 9 8142-5919 – Rosângela R. Goebel – (ros-goebel@hotmail.com).

SOBRE A PROFISSIONAL

A ministrante trainer em programação neurolinguística, hipnóloga e empresária tem a formação completa em Programação Neurolinguística no Brasil, Practitioner pela Universidade da PNL nos EUA. Treinou pessoalmente com Anthony Robbins (DWD), Richard Bandler e John Grinder (criadores da PNL), idealizadora do Programa de Desenvolvimento da Mulher, Vargas registra experiências e excelentes resultados em sua vida pessoal e profissional. Vindo de Porto Alegre (RS) esteve em Vilhena e região realizando palestras envolventes e de grande importância para o dia a dia das pessoas frente às suas diversas atividades.

