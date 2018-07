IBAMA ministra curso “PREVFOGO” para Bombeiros Civis do Cone Sul

O IBAMA em parceria com “Associação Regional de Bombeiros Civis-Cone Sul” (ARBC) com apoio da empresa Resgate Vertical, ministrou o curso “Prevfogo”, nos dias 16 a 20 de julho, em Vilhena.

O curso de combate a incêndio florestais foi ministrado pelos instrutores Flávio Queiroz Machado, Francisco Douglas Moreira e Zedquias Barrozo, da equipe do PREVFOGO do IBAMA, para 40 alunos, sendo eles atiradores do TG 12-001 de Colorado do Oeste e bombeiros civis da ARBC.

“Esse curso foi extremante importante, pois através dele Vilhena ganha 40 profissionais capacitados para combater incêndios florestais, que tanto prejudicam o meio ambiente no período da seca”, relatou o Bombeiro Civil Wellington de Souza Cardoso, presidente da ARBC.

De acordo com Wellington, o curso teve como objetivo formar uma Brigada de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no Município de Vilhena e promover ações de conscientização sobre os perigos das queimadas e dos meios prevenção.

Texto e fotos: Extra de Rondônia