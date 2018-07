IDEP: Presidente fala da implantação do instituto em Rondônia

O presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP) – vilhenense Miguel Câmara, falou ao Extra de Rondônia sobre o papel da instituição no Estado.

De acordo com Câmara, o objetivo do instituto no Estado é oferecer cursos técnicos profissionalizantes e cursos de iniciação profissional. Sendo que todos os cursos oferecidos pelas secretarias de ação social, secretaria de justiça, entre outros são coordenados pelo IDEP.

Miguel enfatiza que em Guajará-mirim recentemente foram lançados cursos de técnico em logística e em diversas outras áreas. E no momento está sendo trabalhado um projeto para através da mediação tecnológica, cursos voltados para a área rural, onde o jovem tem mais dificuldade de ir a um centro e fazer um curso na área, onde desenvolvendo suas atividades.

Com isso, o projeto visa à criação de um polo e através da mediação tecnológica atender esses jovens. Sendo que possivelmente para esse projeto será disponibilizado mais de duas mil vagas.

O presidente ressalta que o governador Daniel Pereira (PSB) está empolgado com essa questão do IDEP. Pois foi convidado para ocupar uma secretaria e Câmara optou em assumir o instituto. Porém, segundo Miguel pela sua experiência, o IDEP pode se transformar na vitrine do governo do Estado nos próximos anos porque estará atendendo a demanda local das comunidades, levando curso de formação para os jovens da área rural.

Miguel enfatiza que em Costa Marques, recentemente foram formadas cinco turmas, com cursos direcionados com demandas locais, sendo que o município tem tendência ao turismo. Com isso, foi levado o curso de guia turístico, cozinhas regionais, recepcionista de hotel, auxiliar administrativo e auxiliar financeiro.

Contudo, a previsão do instituto é de fechar o ano de 2018 com 8.300 alunos através de uma das unidades, a escola técnica (Etec) e mais 300 alunos no centro técnico Abaitará, e está sendo fechado o projeto para incluir noves comunidades quilombola, que será o maior centro de inclusão social, agregando 18 etnias indígenas, jovens assentados, ribeirinho e varias comunidades quilombolas.

Segundo Câmara, os ribeirinhos solicitaram curso de mecânica de motor de polpa, que será disponibilizado no mês de agosto em Costa Marques e irá atender todas as comunidades quilombolas de Pimenteiras a Guajará-Mirim.

O presidente ressalta que esteve com o delegado de Guajará-Mirim discutindo a questão da necessidade de oferecer curso para habilitar pilotos de voadeira. Com isso, está buscando apoio da Polícia Federal, entre outras entidades.

No Cone Sul estão previstos cursos nas áreas de guia turístico, mecânica de motor de polpa, piloto amador de voadeira, técnico em agroindústria, técnico em zootecnia, técnico em agricultura.

Para encerrar, Miguel fala que o IDEP oferece cursos para apenados, chamado de reeducando, atendendo presos de Porto Velho e de mais 12 municípios incluindo Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia