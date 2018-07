Mulher com problemas mentais é detida por atirar pedras em residência

Na madrugada desta terça-feira, 24, uma andarilha de 39 anos, que possui problemas mentais, foi detida por atirar pedras e lixo em uma residência, localizada na Avenida Paraná, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima acordou com barulhos de pedras sendo arremessadas no telhado e nas janelas de sua casa e ao verificar do que se tratava, avistou uma mulher revirando a lixeira e jogando objetos contra algumas lojas.

Ao perceber pelas atitudes da andarilha, que a mesma possuía problemas mentais, a dona do imóvel chamou uma guarnição da Polícia Militar, que se fez presente e ao abordar a suspeita, avistou o momento em que ela se desfez de dois pedaços de lâminas.

Diante dos fatos, a mulher, que apresentava escoriações nas costas e um corte em um dos pés, recebeu voz de prisão e foi apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa