Videomonitoramento reduz delitos em Cerejeiras, garante comandante da PM

O sistema de videomonitoramento foi inaugurado no dia 05 de julho, e já está em operação, com quatro pontos na cidade de Cerejeiras filmados com câmeras de alta definição que pega até imagens noturnas.

O projeto foi financiado pela cooperativa financeira Sicoob Credisul, pela Prefeitura de Cerejeiras e pela Associação Empresarial de Cerejeiras (ACIC), num modelo de parceria público-privado, e contou com o acompanhamento da Câmara Municipal e da Polícia Militar, dentre outras instituições locais, que auxiliaram com ideias e sugestões para o projeto.

Segundo o comandante da Polícia Militar, Ivan César Vian, o sistema de videomonitoramento já causa repercussão positiva em Cerejeiras. “Nos pontos cobertos pelas câmeras, já notamos a diminuição drástica de delitos e comportamentos inadequados. Estamos monitorando 24 horas por dia. É como se estivesse um policial em cada local onde estão as câmeras e isso inibe o delito antes de ocorrer”, disse.

O capitão cita, como exemplo, os motociclistas que ficavam empinando motos na Avenida das Nações e os usuários de entorpecentes que havia na Praça da Bíblia (esses dois pontos são cobertos pelas câmeras do videomonitoramento). “Agora quase não temos mais ocorrências deste tipo nestes dois lugares”, disse o comandante da PM.

Falando em nome de toda a diretoria da entidade, o presidente da ACIC, Fernando Lima, afirma que os esperados resultados positivos do videomonitoramento está vindo aos poucos.

“Já estamos colhendo os frutos e isso é muito gratificante para nós. Nossa entidade trabalhou duro em cima deste projeto, hoje uma realidade. Pensamos na segurança do nosso município e, principalmente, das nossas empresas. Somos sabedores que está fazendo efeito, inibindo alguns delito na cidade. A ACIC pensou em algo grande, planejou, convidou os parceiros e, juntos, executamos algo muito significativo para nossa cidade para nossa segurança”.

O de videomonitoramento de Cerejeiras tem, atualmente, quatro câmeras em operação. Mas o sistema suporta 30 pontos de captação de imagens. Lideranças empresariais de Cerejeiras estão trabalhando para adicionar mais câmeras ao sistema.

Texto e fotos: Assessoria