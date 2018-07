Aniversário de Cerejeiras será comemorado com três dias de festividades

A prefeitura de Cerejeiras por meio da secretaria de cultura está organizando três dias de festa em comemoração aos 35 anos de emancipação da cidade. O evento terá inicio na sexta-feira, 03 de agosto, a partir das 18h00 no barracão da feira municipal.

A festa contará com apresentações culturais e shows com artistas regionais e de outro Estado.

No sábado, 04 , a partir das 20h00 acontece o desfile de moda organizado pela agência de modelos Voggue Models, além do concurso para a escolha da miss e do mister 2018. Mais a noite, haverá um mega show com os sertanejos Wesley & Maurício, vindos diretamente de Jundiaí (SP).

Já no domingo, 05, haverá apresentações culturais das escolas municipais, e o encerramento da programação ficará por conta da dupla vilhenense Jhony & Alipe.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução