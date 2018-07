COLORADO: motociclistas ficam feridos ao colidirem em cruzamento

O acidente ocorreu na noite desta terça-feira, 24, no cruzamento da aVenida Paulo de Assis Ribeiro com a Rua Acácia, onde dois motociclistas colidiram e ambos acabam feridos.

De acordo com informações colhidas no local, o condutor de uma motocicleta Yamaha XTZ, de cor branca, seguia pela Avenida Paulo de Assis Ribeiro, sentido cemitério, quando no cruzamento com a Rua Parecis, colidiu com uma NXR, cujo condutor, teria desrespeitado a sinalização e invadido a preferencial.

Na queda, o condutor da NXR Bros sofreu algumas escoriações, mas se levantou e foi andando até a ambulância do Hospital Municipal, que prestou socorro. Porém, o condutor da XTZ sofreu ferimentos mais graves e apresentava sinais de múltiplas fraturas.

A Polícia Militar esteve no local e registrou o caso.



Texto e fotos: Extra de Rondônia