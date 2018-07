COLORADO: paulistano perde controle da direção e capota veículo na BR-435

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 25, na Curva dos Crentes, na BR-435, próximo ao Rio Colorado, onde o condutor de um Honda Fit de cor Cinza, que seguia sentido Colorado, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, no carro seguiam três pessoas, que vinham do Estado de São Paulo, com destino a Colorado, onde visitariam familiares.

Devido o KM 62 da referida BR ser formado por uma extensa ladeira, seguida de uma curva acentuada, o motorista acabou saindo da pista, rompendo o guard rail e capotando na lateral via.

Apesar da gravidade do acidente, nenhum dos ocupantes ficou gravemente ferido, porém, foram conduzidos ao Hospital Municipal de Colorado para serem submetidos a exames preventivos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e registrou o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Conesul Acontece