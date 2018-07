Empresário vilhenense lança pré-candidatura ao senado

Na manhã desta quarta-feira, 25, o empresário Jaime Bagatolli, de 57 anos, reuniu amigos e imprensa para lançar sua pré-candidatura ao senado federal.

Bagatolli está filiado no Partido Social Liberal (PSL), sigla que tem como pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro.

Jaime e família receberam em sua casa amigos e imprensa, onde fez um breve discurso sobre o lançamento de sua pré-candidatura a uma vaga no senado.

O empresário lembrou que chegou a Vilhena nos anos 70 e aqui com sua família e muita luta ajudaram no desenvolvimento da região e do Estado.

Em sua fala, Jaime afirma que o Brasil é um país de oportunidades, porém, como está é impossível crescer e gerar empregos. Mas para isso é preciso renovação da classe política, pontuou.

Jaime lembrou que entrar na política é um sonho antigo. Entretanto, foi uma decisão muito difícil para ele. A conclusão de se lançar como pré-candidato veio depois de consultar a família e os mais de 200 funcionários do grupo Bagatolli, no qual comanda.

O empresário ressalta que a convenção do PSL será dia 3 de agosto em Porto Velho, e ele é o único candidato ao senado pela sigla. Com isso, está praticamente sacramentada sua pré-candidatura.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia