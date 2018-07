Exposição “Expressão Mamaindê” aproxima cidade da arte indígena

Composta por artefatos e telas pintadas exclusivamente por crianças e adultos da etnia Mamaindê, subgrupo Nambikara, a exposição “Expressão Mamaindê” oferece um mergulho na arte indígena.

Inaugurada no domingo, 15, a mostra integra a programação da segunda edição do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena e traz elementos de uma cultura riquíssima de uma reserva localizada no limite dos Estados de Rondônia e Mato Grosso, a apenas 70 quilômetros de Vilhena.

A exposição “Expressão Mamaindê” nasceu com o intuito de valorizar a cultura que faz parte da formação da região. Com o apoio de Franciele Macedo, assistente social da Casa de Saúde Indígena (Casai), e do artista Thiago Sousa, a equipe de marketing da Sicoob Credisul visitou a aldeia no mês de junho deste ano.

Muito receptivos, os mamaindê abraçaram a proposta. Foram disponibilizadas 30 telas para que pintassem. A comunidade composta por indígenas de todas as idades se reuniu embaixo de uma grande árvore e, durante o dia todo, desenhou e coloriu com muita dedicação os quadros.

E para preservar e trazer ainda mais os elementos da cultura indígena às obras, os mamaindê usaram as mesmas tintas utilizadas por eles na tradicional pintura corporal, feitas com pigmentos extraídos das sementes de urucum, jenipapo e açafrão. Muitos também decidiram utilizar gravetos para realizar com mais precisão os detalhes.

Enquanto os mamaindê se dedicavam aos quadros, Thiago Sousa, que é especialista em pintura realista, reproduziu uma paisagem da aldeia, sob o olhar atento e curiosos de várias crianças e adolescentes, admirados com a destreza do artista. O cenário escolhido para pintar foi a oca que abriga a “Menina Moça”, nome do tradicional ritual indígena, onde uma das meninas da aldeia está atualmente cumprindo a transição para a vida adulta isolada dos demais membros.

O resultado da atividade rendeu obras expressivas e emocionantes, trazendo traços da arte corporal, dos artefatos cotidianos e autorretratos.

A mostra está aberta à visitação pública no Espaço Cultural Marechal Rondon, do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, até 31 de agosto, a partir das 14h, de segunda a sexta-feira. Escolas podem agendar visitas guiadas pelo telefone (69) 3316-6153. Acesse o site e confira toda a programação do 2º Sicoob Sabor.

Texto e foto: Assessoria