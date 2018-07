Inscrições para concurso de qualidade do café terminam dia 31

Na reta final para as inscrições, o 3º Concurso de Qualidade e Produtividade do Café (Concafé) promete trazer mais novidades da lavoura cafeeira de Rondônia. Com destaque para o café da espécie canéfora, o concurso trouxe visibilidade ao estado que se encontra, hoje, entre os principais produtores de café do país. Quem tiver interesse em participar precisa correr, as inscrições terminam dia 31.

Desde o seu lançamento, em 2016, o Concafé vem agregando valor à cafeicultura regional, com produtores rurais empolgados e empenhados em produzir o melhor grão de café robusta. Para isso, eles têm investido em técnicas de clonagem e de manejos buscando cada vez mais um crescente aumento da produtividade e qualidade do café de Rondônia.

Com o resultado dessas práticas, o café rondoniense que não era de boa qualidade passou a ser um café de excelência, consolidado com a conquista dos segundo e terceiro lugares por cafeicultores rondonienses na Semana Internacional do Café do ano passado. Essa participação abriu caminhos para que o café de Rondônia fosse reconhecido nacional e internacionalmente.

Hoje, o estado está entre os principais produtores de café do país, aparecendo em quinto lugar no ranking de produção nacional, segundo produtor de conilon e primeiro de robusta no Brasil, já começa investir na industrialização de café gourmet (em pó e em cápsula), não perdendo em nada para outros países que também produzem café canéfora.

Para este ano, a expectativa é que, além de o concurso contar com um maior número de cafeicultores participantes, a disputa seja mais acirrada, já que muitos produtores aderiram às técnicas praticadas pelos vencedores de 2017. As inscrições vão até 31 de julho e quem estiver interessado em participar deve dirigir-se a um dos escritórios da Emater-RO e fazer sua inscrição. Para mais informações acesse o edital do concurso.

Texto foto: Assessoria