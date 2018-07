Motociclista sofre ferimento grave ao colidir com cavalo mecânico

O Acidente ocorreu por volta das 10h00 da manhã desta quarta-feira, 25, no entroncamento da Avenida Jô Sato com a BR-364, em frente ao Posto Simarelli, em Vilhena, onde o condutor de uma motocicleta Honda CG Titan colidiu contra um dos pneus de um cavalo mecânico.

Segundo relatos do condutor do cavalo, o mesmo seguia pela Avenida Celso Mazutti, sentido Porto Velho, quando tentou converter para acessar a BR-174 e acabou tendo seu veículo atingido pelo motociclista, que vinha no mesmo sentido e também tentou realizar a mesma manobra, porém, pela direita.

Na queda, o motociclista que por pouco não fica preso em baixo do pneu do cavalo, teve uma das pernas prensadas pela motocicleta e sofreu ferimentos graves, sendo necessária sua condução até o pronto-socorro do Hospital Regional por uma unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve no local e registrou o caso.

Texto e fotos: Extra de Rondônia