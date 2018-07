“O que acontecer com as 8 crianças é responsabilidade de quem prendeu minha esposa”, afirma marido de mulher presa por posse irregular de arma de fogo

Bartolomeu da Silva, de 62 anos, esposo de Janaina Maura Vilela, de 39, presa na manhã desta quarta-feira, 25, por porte irregular de arma de fogo durante uma discussão familiar, procurou a redação do Extra de Rondônia para pedir providências das autoridades, afirmando que sua esposa, mãe de nove filhos, foi presa injustamente e que os militares que atenderam a ocorrência, agiram com abuso de autoridade.

De acordo com Bartolomeu, seu enteado de 18 anos, que foi o estopim de uma discussão que terminou com a prisão do casal, sempre causa problemas em casa, agredindo os irmãos menores a chutes e na manhã desta quarta-feira, 25, teria dado início a uma briga por motivos fúteis com um dos mais velhos, momento em que este interviu e o jovem avançou sobre ele dando inicio a uma luta corporal. Para se defender, o denunciante afirmou ter se apossado de uma garrucha velha, que era de propriedade do falecido marido de Janaina e que já não dispara.

Ainda segundo Bartolomeu, sua esposa e um vizinho entraram na discussão, que acabou rendendo um corte na testa de seu enteado e quando os militares chegaram para atender o caso, um dos três policiais que formava a guarnição, agiu com abuso de autoridade o algemando sem necessidade, dando voz de prisão ao mesmo e a mulher, deixando se passar por vítima o causador de tudo, que segundo ele, se trata de seu enteado.

Bartolomeu, que foi liberado, se mostrou bastante revoltado com a prisão da esposa, que assumiu a posse da arma de fogo, e afirmou, que a partir de agora, a responsabilidade sobre os oito filhos menores da companheira, que possuem idade de 1 a 17 anos, são dos responsáveis pela prisão da mulher e que não retornará para casa enquanto Isac permanecer no imóvel.

“É uma injustiça o que fizeram, minha mulher é humilde e nem se lembrava mais que aquela arma velha estava em casa, é uma coitada que não faz mal a ninguém”, desabafou Bartolomeu.

A reportagem do site conversou com o delegado André Ricardo Carli, que flagranteou Janaina por posse irregular de arma de fogo e este afirmou que diante da confissão da mulher, que afirmou ter mantido a arma do falecido marido em casa para se proteger, devido ter ficado sozinha com os filhos por muito tempo, não havia a menor possibilidade de não efetuar sua prisão, que teve como fiança, o menor valor que ele costuma estipular.

O delegado afirmou ainda, que a conduta dos militares em nenhum momento foi axcessiva e que ao ter conhecimento da quantidade de filhos menores de idade que Janaina possui, tentou entrar em contato com o Juiz responsável pela audiência de custódia da mesma, para ver a possibilidade da ação ser realizada ainda hoje, porém, não obteve êxito.

Por fim, André afirmou que o laudo técnico do teste efetuado na arma de fogo, apontou que a mesma está apta a efetuar disparo e que todos os procedimentos tomados pela guarnição militar que atendeu a ocorrência e por ele, que efetuou o flagrante, estão dentro da lei, não havendo abuso de autoridade de nenhuma das partes.

Texto e fotos: Extra de Rondônia