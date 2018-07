Pais buscam notícias de filho que saiu de casa apenas com a roupa do corpo a quase uma semana

Os pais do jovem Diones Tavares Vitório, de 28 anos, procurou a reportagem do Extra de Rondônia, em busca de ajuda para saber notícias do filho que não aparece em casa desde o dia 19 do mês corrente.

Após sair no período da manhã, da casa onde mora com os pais na zona rural de Vilhena, afirmando que viria até a cidade, sem levar documentos ou qualquer tipo de pertences pessoais, o jovem desapareceu e não deu mais notícias.

Os pais acreditam que o filho possa estar na cidade de Chupinguaia, pois ultimamente andava desiludido com a vida no sítio e afirmava que iria tentar arrumar um emprego por lá. Porém, a falta de notícias e o fato do filho ter saído apenas com a roupa do corpo, deixa o casal aflito, vindo os mesmos a pedir para que se acaso alguém saiba o padeiro de Diones, que o peça para que entre em contato com a família.

Texto e foto: Extra de Rondônia