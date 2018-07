Patamo apreende caminhão transportando madeira ilegal em Vilhena

A apreensão se deu no início da noite de terça-feira, 24, na Avenida Perimetral, nas proximidades do Bairro União, onde uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) abordou um caminhão Mercedes Benz, com placas de Pau dos Ferros/RN, que transportava madeira ilegal.

Durante o procedimento de abordagem de rotina, foi constatado que o veículo estava carregado com 36 dúzias de lascas da essência Itaúba, que segundo o motorista, de 42 anos, tinham sido adquiridos em Vilhena, em uma propriedade localizada a cerca de 15 km entrando na porteira da antiga Fazenda do Melki, localizada na linha 135.

Juntamente com o motorista, seguiam no veículo mais dois homens, que tinham sido contratados por ele para carga e descarga da madeira, em regime de diária.

Diante da não apresentação da documentação obrigatória para a compra e transporte das madeiras, os envolvidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o veículo e a carga, para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia