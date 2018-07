PM prende suspeitos de matar mulher a facadas no Nova Esperança

As prisões ocorreram minutos após o crime, em uma residência localizada na Rua 916, no Bairro Nova Esperança, em Vilhena, onde segundo informações, estariam os responsáveis pela morte de uma mulher, identificada apenas como Regina, que foi esfaqueada por diversas vezes na região do tórax, braços e pescoço e ainda teve sua residência incendiada.

Segundo o registro da ocorrência, na referida residência, os militares lograram êxito em capturar Wiliton Vitor de Oliveira, de 23 anos, que já possui passagens por tráfico de drogas e João Batista Neris da Silva, de 40 anos, que apresentavam vestígios de sangue nas mãos.

Na casa onde os infratores foram detidos, foi possível visualizar sangue nas paredes, piso e quintal, assim como em vários pedaços de papel higiênico, em duas bermudas e em duas bicicletas. Também foram localizadas no imóvel, duas facas tipo peixeira e notado que o piso da varanda havia acabado de ser lavado.

Após terem conhecimento de que a casa onde os suspeitos haviam se escondido era de propriedade de um homem, de 30 anos, que faz uso de tornozelira eletrônica, os militares entraram em contato com agentes penitenciários da Colônia Penal, que auxiliaram na localização do mesmo e este relatou que estava em sua residência no momento em que Wiliton e João chegaram ensanguentados e pediram mudas de roupas, pois precisavam se trocar.

Ainda segundo o morador, em dado momento, os suspeitos o questionaram se ele tinha ouvido a conversa que tiveram enquanto se trocavam, já o cercando de imediato, cada um em posse de uma faca, o encurralando contra a parede.

Após conseguir se desvencilhar dos agentes, que lhes causaram escoriações nas costas e abdômen, o homem que passou a condição de vítima, fugiu e se escondeu até ser localizado pela polícia. O mesmo relatou ainda que as bicicletas encontradas no imóvel são de propriedade dos agentes.

Diante dos fatos, os envolvidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia