Prefeitura de Cacaulândia está com processo seletivo aberto

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia está com processo seletivo aberto, para a contratação de dois profissionais por tempo determinado, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

As oportunidades são para nível superior nos cargos de professor de Língua Estrangeira Moderna – Inglês (1) e Orientador Escolar (1), com carga horária de 25h ou 40h semanais, e remuneração com valores que variam de R$ 1.273,03 a R$ 2.036,84.

Os interessados devem efetuar as inscrições a partir do dia 27 de julho de 2018, até o dia 3 de agosto de 2018, no site. A documentação especificada no edital deve ser encaminhada para o e-mail seletivopmccacaulandia@gmail.com.

Os inscritos neste processo seletivo, com validade de quatro meses, serão avaliados por meio de análise de títulos. Os critérios de pontuação encontram-se detalhados no edital de abertura.

Texto: Assessoria/Karina Felício

Foto: Reprodução