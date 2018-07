Suspeito de participar da morte de ex-prefeito é executado a tiros

Fábio José Silveira, de 33, conhecido como “Fabinho”, foi executado com vários tiros no começo da noite de terça-feira, 24, em um bar na Rua Chico Mendes com dos Imigrantes, no Centro do município de Ministro Andreazza, distante 452 quilômetros de Porto Velho.

De acordo com testemunhas, Fabinho ingeria bebida alcoólica no bar no momento em que o suspeito chegou em uma motocicleta. O homem sacou uma pistola e teria dito na presença de várias testemunhas: “Quero apenas o Fábio”. Em seguida, ele efetuou sete disparos, que atingiram a vítima 4 vezes no tórax, dois

tiros nos braços e um na cabeça. Após a execução, o suspeito fugiu tranquilamente na motocicleta. As sete cápsulas de pistola calibre 380 foram encontradas no local.

Segundo a polícia, Fábio tinha diversas passagens criminais e era investigado por suposta participação no homicídio do ex-prefeito de Ministro Andreazza, Neuri Carlos Persch, de 48 anos. O crime ocorreu no dia 04/01/2017.

A Polícia Civil deu início a apuração do homicídio e não descarta nenhuma linha de investigação.

Fonte: Rondôniaovivo

Foto: Divulgação