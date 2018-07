VILHENA: 1º Torneio de Pesca do Pesqueiro Lagoa da Prata terá mais de R$ 20 mil em prêmios

No dia, 16 de setembro, acontece o 1º Torneio de Pesca do Pesqueiro Lagoa da Prata em Vilhena. Haverá mais de R$ 20 mil em prêmios contemplando até o 10º lugar.

Para o pescador que faturar o primeiro lugar o valor a receber será de R$ 8 mil, o 2º lugar R$ 5 mil, o 3º R$ 3 mil, 4º R$ 2 mil, 5º R$ 1 mil, 6º R$ 700,00, 7º R$ 500,00, 8º R$ 200,00, 9º molinete e 10º caixa de pesca.

As inscrições estão a R$ 250,00 individual ou dupla, com almoço incluso para duas pessoas. Mais informações entrar em contato com Weliton Stahl pelos telefones 3321-2761 e 9 8414-0825.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa