Câmara Municipal de Corumbiara promove licitação para reforma do prédio da sede

Lançamento do Edital de Tomada de Preços nº 001/2018.

A Câmara Municipal de Corumbiara efetuou o lançamento do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 001/2018, visando a contratação de empresa especializada para executar serviços de Reforma do prédio do Poder Legislativo, do tipo “Menor Preço”, pelo regime de “Empreitada por Preço Global”, com valor estimado em R$ 117.743,59 (Cento e dezessete mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Os interessados em participar poderão realizar o cadastramento prévio até o dia 13/08/2018, sendo que a sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 16/08/2018 na atual sede da Câmara, conforme disposições do Edital.

O Edital poderá ser obtido através do Portal da Câmara (http://transparencia.corumbiara.ro.leg.br) no link “Licitações”, no Portal de Transparência (http://www.corumbiara.ro.leg.br/) aba “Compras / Licitações”, via requerimento no e-mail pregoariacmc@hotmail.com, ou ainda na própria Sede da Câmara com dispositivos removíveis, Setor de Licitações, no endereço Av. Itália C. Franco, nº 2018, Centro, Corumbiara-RO, de segunda à sexta-feira das 07h às 13h, Tel. (69) 3343-2157 / 3343-2367.

Em caso de dificuldades, o Edital poderá ser obtido diretamente através do seguinte

link: http://transparencia.corumbiara.ro.leg.br/transparencia/index.php?link=/aplicacoes/licitacao/detalhe_licitacao&numlic=28¶metrotela=licitacao

