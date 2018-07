Divino e Donizete lançam novo CD no Old Ranch e o Extra sorteia ingressos

O lançamento do mais novo CD da dupla sertaneja raiz, Divino e Donizete acontecerá nessa sexta-feira, 27, na casa de shows Old Ranch, que em parceria com o Extra de Rondônia, sorteará ingressos para a festa.

O pré-show terá início as 22h00 e ficará por conta das duplas sertanejas universitárias, Jhony e Alipe e Brutos Viola e JR. Carreiro. Após a apresentação da grande atração da noite, Divino e Donizete, Jhony e Alipe voltam ao palco e tomam conta da festa até o sol raiar.

Os ingressos já estão disponíveis na conveniência do Posto Catarinense II, localizado na Avenida Brigadeiro, ao lado do Parque Shopping Vilhena e na Banca do Zóio, Centro.

Porém, quem quiser concorrer a quatro ingressos, que serão sorteados na manhã de sexta-feira e de quebra, levar um CD da dupla, conhecida como os violeiros do Brasil, é só deixar nome e telefone nos comentários e cruzar os dedos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução