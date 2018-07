Internautas são denunciados por desacato após comentários ofensivos contra PMs em rede social

Os internautas Samuel Schmidtke e Jéssica Farid Spiguel (Jéssica Cristina Ferreira Spiguel), foram denunciados por desacato, após fazerem comentários ofensivos aos militares de uma guarnição, que executou a tiros um cão da raça Pit Bull, que estava solto, apresentando risco a transeuntes e já tinha atacado outros animais, na manhã de quarta-feira, 25, em Vilhena.

Após a divulgação da notícia, Samuel e Jéssica fizeram uso da rede social Facebook, onde escreveram comentários contra a ação dos militares e proferiram xingamentos como “vagabundo e estúpido” e ainda duvidaram da postura do militar diante de suas funções de combate ao crime.

Diante das ofensas, o soldado A. Santos, que fazia parte da guarnição, fez imagens dos comentários e apresentou na Delegacia da Polícia Civil, onde denunciou os internautas pelo crime de desacato, que possui pena de seis meses a dois anos de prisão ou multa.

A reportagem do site procurou o Corpo de Bombeiros para se informar a respeito dos procedimentos que devem ser adotados neste tipo de caso, haja vista que também foram criticados por outros internautas por não terem capturado o animal, e foi informada pelo comandante do 1° Subgrupamento de Vilhena, capitão José Joaquim, que a ação dos militares foi a mais cabível, haja vista que diante do descontrole do animal, a possibilidade de captura é improvável, devido não haver material apropriado para tranquilizá-lo e nem profissional capacitado neste tipo de serviço.

O tenente afirmou ainda, que a prioridade do Corpo de Bombeiros é o atendimento a pessoas e nesta período de secas, o controle de queimadas, não tendo efetivo disponível para capturas de animais, serviço que fazem de boa vontade quando não estão em ocorrências mais graves, porém, não são obrigados legalmente, haja vista que tal feito é de responsabilidade do município, através dos centros de Zoonoses.

O site deixa espaço caso os acusados queiram se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução