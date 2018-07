Jovem é preso com drogas na cueca e delata seu fornecedor

As prisões ocorreram na noite de quarta-feira, 25, após uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) abordar um jovem de 26 anos, que conduzia uma motocicleta Honda de cor preta, nas proximidades do Ginásio da AVV, no Jardim Eldorado, em Vilhena e ser encontrada, através de revista pessoal ao mesmo, a quantia de 24 gramas de maconha e sua cueca.

De acordo com o registro da ocorrência, após o flagrante, o jovem afirmou que havia acabado de adquirir o entorpecente pelo valor de R$ 70,00 e conduziu os militares até o imóvel de seu fornecedor, onde foi feito contato com outro jovem, de 24 anos, que se apresentou como proprietário da residência.

Devido as informações dadas aos militares pelo comprador, de que no local funcionava um ponto de venda de drogas, foi realizada uma revista na residência, através da qual foram localizados dentro do guarda roupas do proprietário, mais 68 gramas de maconha, 3 gramas de cocaína, uma balança de precisão, R$ 227,00, um aparelho celular e uma folha contendo anotações sobre a comercialização dos entorpecentes.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram apresentados, juntamente com todo o material apreendido, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia