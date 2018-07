Ladrão leva quatro tiros após invadir imóvel e roubar botija de gás

Os fatos se deram por volta das 04h00 desta quinta-feira, 26, na Rua Altamiro Geremias, no Bairro Bodanese, em Vilhena, onde um homem, que não teve a idade divulgada, foi alvejado com quatro tiros, após entrar em uma residência para roubar.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a guarnição polícia chegou ao local, já se deparou com a vítima ensanguentada e caída na via, tendo ao seu lado uma botija de gás.

Como o baleado ainda estava consciente, relatou aos militares que havia invadido um imóvel para roubar a referida botija e ao sair, foi alvejado por tiros, que não soube precisar de onde vieram.

Após ser socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, já no hospital, foi constatado que o ladrão tinha sido atingido por um tiro no tórax e três nas costas. A vítima também afirmou não se lembrar do endereço do imóvel que havia invadido.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa