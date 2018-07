Mostra de cinema ambiental começa ser realizada em Vilhena

Os alunos da escola Marcos Donadon e do no Colégio Tiradentes já participaram as atividades da mostra

Na manhã desta terça-feira, 24, começou a ser realizada em Vilhena a “3ª Mostra de Cinema: Verde na Tela”, que tem como objetivo contribuir com a reflexão crítica sobre as questões ambientais, utilizando o audiovisual como ferramenta geradora de informação e transformação socioambiental na educação.

Patrocinada pelo Banco da Amazônia a mostra é coordenada pelo fotógrafo e Washington Kuipers, e os produtores culturais Andréia Machado e Marcio Guilhermon que fazem parte do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções, e da Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA).

A primeira escola a receber as atividades da mostra foi a Marcos Donadon, onde os alunos tiveram a oportunidade de ver filmes ligados à temática ambiental e também participaram de palestras e oficinas.

Já nesta quarta-feira, a mostra aconteceu no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rondônia de Vilhena e contou com a presença representante do Banco da Amazônia em Vilhena, Ana Lipke Machado que elogio o projeto da “3ª Mostra de Cinema: Verde na Tela”, e disse que importante a realização de projetos que promovam a valorização da cultura na região Amazônica e também da preservação do meio ambiente.

Ana ainda ressaltou que Banco da Amazônia patrocina projetos e eventos que respeitam a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região amazônica, entre eles projetos nos segmentos ambiental, social, cultural, esportivo e de exposições, que valorizam o que é legitimamente amazônico e favorecem a cidadania das comunidades da região Amazônica.

Washington informou que a mostra será realizada ainda nas escolas Ângelo Mariano Donadon e Álvares de Azevedo. Andréia Machado lembrou que a meta do projeto é atender cerca de 600 alunos, nas atividades do projeto. Já Marcio Guilhermon salienta que todas as atividades do projeto serão oferecidas gratuitamente a comunidade.

“Queremos incentivar os participantes da mostra contribuírem com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável”, salientou Marcio.

Texto e fotos: Assessoria