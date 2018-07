Motorista faz manobra e quebra poste de energia as margens da BR-364 – em Vilhena

O fato aconteceu na noite desta quinta-feira, 27, na BR-364, próximo ao restaurante Caipirão, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma carreta Volvo câmara fria, seguia pela rodovia, sentido, Cuiabá, quando ao chegar à altura do km 19 – entrou no pátio do restaurante Caipirão para fazer uma conversão, quando acabou batendo num poste de energia que quebrou, ficando pendurado entre a cabine e a carreta, deixando o local as escuras.

Com receio de ser atingido por descarga elétrica, o motorista esperou a empresa responsável pelo setor chegar. Só depois de retirar os cabos, o condutor saiu do caminhão em segurança.

Após algum tempo de trabalho, a equipe da Eletrobrás restaurou a energia do setor.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia