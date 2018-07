Policial militar é alvejado e morre em conflito agrário em RO

Um confronto ocorrido na noite desta quarta-feira, 25, na linha 28, em Nova Dimensão, distrito de Nova Mamoré, onde policiais militares do Grupamento de Operações Especiais – (GOE), foram recebidos a tiros por um suposto grupo de sem-terra, terminou com um policial e pelo menos 9 posseiros mortos no tiroteio.

O PM identificado como sargento J.Batista, foi alvejado com um tiro na virilha durante a troca de tiros. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital.

As equipes da Polícia Militar foram para o local após receberem informações de que os invasores estavam queimando pastos e fazendas na região. Após conversarem com um caseiro, os militares perceberam estranha movimentação e pediram para os invasores se renderem. Porém, eles atiraram e teve início a um intenso tiroteio.

O sargento foi atingido com um disparo de chumbeira na região da virilha e faleceu horas depois no hospital. Na manhã desta quinta-feira, 26, subiu para nove mortos de “sem terras”.

Fonte: Rondôniatual

Foto: Divulgação