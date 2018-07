Pré-candidato a governo, Acir Gurgacz deve ser oficializado nesse domingo

Nesta quinta-feira, 26, o Extra de Rondônia recebeu informação que nesse domingo, 29, o nome do pré-candidato a governo de Rondônia Acir Gurgacz (PDT) deve mesmo ser oficializado em convenção.

Além do senador, será batido o martelo em cima dos nomes do ex-prefeito de Ji-Paraná Jesualdo Pires e Carlos Magno – pré-candidatos, haja vista, que neste pleito serão duas vagas ao senado.

Também será decidida a nominata para estadual e federal. Até o momento fecharam acordo, PDT, PSB, PP, PR.

O governador Daniel Pereira, que já havia hipotecado apoio a Acir – disse em entrevista que tinha perdido o “tesão” em disputar a reeleição, mas será um ótimo cabo eleitoral para coligação. A sigla do senador Ivo Cassol (PP) está na parceria, mas ele ainda não oficializou apoio ao colega de parlamento.

Porém, ainda, a aliança pode agregar o PT – com a pré-candidata ao senado Fátima Cleide, caso haja algum imprevisto no nome do senador Acir Gurgacz. Com isso, Jesualdo Pires poderia sair na cabeça e então ficaria Carlos Magno e a ex-senadora na disputa pelas vagas.

A convenção será realizada das 09h as 14h – na Ellos Eventos em Porto Velho.

