Prefeitura de Alto Paraíso anuncia novo processo seletivo

A Prefeitura de Alto Paraíso, no Estado de Rondônia, comunica a todos a realização de um novo processo seletivo que objetiva a contratação de 28 profissionais de níveis médio e superior.

São oportunidades para os cargos de Médico (3); Enfermeiro (7); Psicólogo (1); Bioquímico/ Farmacêutico (1); Técnico em Enfermagem (15); e Técnico em Laboratório (1).

Os contratados podem cumprir em regime de plantão de 12h/ 24h semanais ou em carga horária diária de 8h. A remuneração pode variar de R$ 954,00 a R$ 8.300,00.

As inscrições são recebidas via internet no endereço eletrônico www.altoparaiso.ro.gov.br, a partir de hoje, 26 de julho de 2018, até o dia 1º de agosto do ano corrente. O valor da taxa de participação varia de R$ 20,00 a R$ 80,00.

Este processo seletivo, que é válido por doze meses, será constituído de prova objetiva, prevista para o dia 12 de agosto de 2018. Mais informações podem ser obtidas no edital que está disponível em nosso site.

Texto: Assessoria/André Fortunato

Foto: Reprodução