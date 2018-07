TRANSPARÊNCIA? Prefeitura ignora questionamento e não explica situação administrativa de professor/assessor; MP recebeu ofício

Gilson participa de reunião com Sindsul

A prefeitura de Vilhena não está respeitando, pelo menos, um dos princípios basilares da administração pública municipal: a Transparência das ações.

No início da semana, o líder comunitário Ivan Bezerra de França, popularmente conhecido como “Ceará da Assossete”, em entrevista ao Extra de Rondônia, apontou suposta ilegalidade na permanência e nomeação do professor Gilson Carlos Ferreira, no cargo de assessor executivo na prefeitura de Vilhena. Leia AQUI

Gilson foi apresentado, junto com outros secretários, no dia da posse de Eduardo “Japonês”, como novo prefeito, no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito. (VEJA LISTA ABAIXO DISTRIBUÍDA PELA ASSESSORIA DA PREFEITURA)

Contudo, o professor, que é uma espécie de “braço-direito” de Japonês, é servidor estadual e não consta na relação de servidores do município no “Portal da Transparência”.

Isso deve-se a que sua cedência ainda não foi aprovada em sessão pela Câmara de Vereadores, o que é Lei.

Entretanto, Gilson frequenta a prefeitura e participa ativamente de reuniões com os demais servidores em nome do prefeito. Uma dessas reuniões aconteceu na quarta-feira, 18 de julho, com membros do Sindicato dos servidores municipais (Sindsul). Leia AQUI

Em sua página oficial na internet, o próprio sindicato anunciou a reunião com a presença do professor. Leia AQUI

O questionamento foi formalizado por “Ceará” através de ofício protocolado na prefeitura em 19 de julho, e também no Ministério Público (MP). Leia mais AQUI

“Para que o ato tenha legalidade, os vereadores já teriam que ter votado a cedência, para que o pagamento do servidor seja feito em julho. A cedência é o principal requisito”, questionou o líder comunitário.

A reportagem do Extra de Rondônia enviou mensagem ao chefe de gabinete da prefeitura, Jovino Lobaz, mas ele não se pronunciou. Já o assessor de imprensa, Herbert Weil, informou apenas que “esse tipo de acusação não será comentada pela administração municipal”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação