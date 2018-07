Vilhena, Colorado e Cabixi no percurso de evento internacional que classificam solos em RO

A segunda excursão da 12ª Reunião Brasileira de Classificação e Correlação de Solos, reconhecida entre seus membros por RCC, será realizada em Rondônia de 2 a 8 de agosto, percorrendo 10 municípios.

Nessa segunda edição da expedição no estado, são esperados cerca de 30 especialistas.

Além de profissionais de todas as regiões do País, o evento também contará com a participação de pesquisadores de países como Estados Unidos, Suíça, Letônia, Rússia, Hungria, Itália, Japão, e Austrália.

Com esta reunião de especialistas em Rondônia, é possível promover estudos aprofundados sobre os solos do estado. “São informações sobre os solos de Rondônia que não existiam e que agora estão sendo estudadas e catalogadas”, destaca o pesquisador da Embrapa Rondônia, Paulo Wadt.

Estes profissionais vão aprofundar o conhecimento sobre as potencialidades e limitações dos solos do bioma Amazônia, gerando informações que possam auxiliar em técnicas de conservação do solo, especialmente em atividades agropecuárias, assim como estimular o desenvolvimento de pesquisas em solos e o intercâmbio entre pesquisadores e professores.

EXCURSÕES

Uma particularidade das RCCs é que elas não ocorrem em auditórios ou dentro de instituições, mas leva especialistas da área de pesquisa, desenvolvimento e ensino superior nos locais de ocorrência dos solos a serem discutidos e debatidos.

Ou seja, o evento é uma atividade itinerante e que irá percorrer os principais ambientes de Rondônia. O percurso da viagem foi escolhido cuidadosamente para abranger a variabilidade de solos do estado e contemplará as regiões de Porto Velho, Machadinho d’ Oeste, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, Pimenta Bueno, Colorado d’Oeste, Cabixi e Vilhena.

PROGRAMAÇÃO DA 12ª RCC

As atividades da Reunião terão início no dia 2 de agosto. A comitiva irá a campo, percorrendo os diversos municípios de Rondônia. Confira abaixo o roteiro:

2/8 – Porto Velho, 3/8 – Ariquemes e Machadinho d’Oeste, 4/8 – Ouro Preto do Oeste e Rolim de Moura, 5/8 – Alta Floresta D’Oeste e Pimenta Bueno, 6/8 – Vilhena e Colorado D’Oeste, 7/8 – Cabixi, e 8/8 – Retorno à Porto Velho.

