Workshop estimula merendeiras a reinventar cardápio escolar em Vilhena

Com o tema ‘Reinventando o Cardápio Escolar’, o Workshop Gastronômico para Merendeiras da segunda edição do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena foi sucesso. Realizado dia 16/7, o chef Pedro Bagattoli ensinou às merendeiras participantes, 23 da rede municipal e 12 da rede estadual, receitas diferentes usando a mesma lista de alimentos que elas recebem nas escolas.

Buscando trazer um outro tema de relevância, Pedro entrou em contato com nutricionistas da rede escolar de educação e obteve a lista de alimentos utilizados pelas merendeiras. Daí então surgiu a proposta de trazer receitas diferentes que, trabalhando com esses mesmos ingredientes, inovassem o cardápio da merenda.

“A proposta do ano passado foi trabalhar o reaproveitamento e a diminuição do óleo e sal mantendo o sabor dos alimentos. Esse ano, buscamos apresentar algo diferente, mas que pudessem realmente ser aplicado. Por isso trouxe receitas com ingredientes que elas já conhecem, procurando trabalhar as texturas tornando o alimento mais atrativo aos alunos”, explicou o chef.

As receitas apresentadas foram escondidinho de abóbora com recheio de carne moída, pirão de frango e batata rústica com refogado de frango e tomate’. As merendeiras acompanharam todo o preparo, tiraram dúvidas, trocaram sugestões e, ao final, saborearam os pratos.

INTERESSE SOCIAL

O Workshop Gastronômico para Merendeiras do 2º Sicoob Sabor alcançou ao todo 25 escolas de forma gratuita, entre elas uma escola da zona rural. O principal objetivo foi cumprir com o 7º princípio do cooperativismo, que é contribuir para o desenvolvimento sustentável da comunidade, gerando benefícios sociais e econômicos não apenas aos seus associados, mas para toda a sociedade.

Além das 35 merendeiras, três nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação de Vilhena e uma da Secretaria Estadual De Educação de Rondônia, participaram do workshop.

Luciane Dalazem, nutricionista da Semed, agradeceu a oportunidade de aprendizado oferecida pela Sicoob Credisul. “É muito importante termos essas parceria e poder melhorar nosso trabalho, pois, as merendeiras são a ponta de todo um trabalho que realizamos. Em nome da Semed e dos profissionais de educação queremos agradecer à Sicoob Credisul pela preocupação com a alimentação de nossas crianças”, declarou.

Autor e fotos: Assessoria