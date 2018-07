Adolescente que teria sido sequestrada por credores do pai é localizada pela PC

Uma adolescente de 13 anos, que segundo familiares, havia sido sequestrada por credores do próprio pai no final da tarde de quinta-feira, 26, ao sair do Hospital Regional de Vilhena para comprar pão de queijo em uma lanchonete, foi localizada pela Polícia Civil.

As informações de que a menor havia sido localizada poucas horas depois do registro de seu desaparecimento, foram confirmadas pelo delegado André Carli, que investiga o caso.

Devido o desaparecimento da garota, que supostamente havia sido sequestrada por pessoas com quem seu pai possui uma de R$ 4.600,00, ainda estar sob investigação, o delegado não pode dar maiores informações, porém, afirmou que as alegações informações repassadas inicialmente para a polícia, não procedem.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa