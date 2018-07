Bandido armado invade escritório imobiliário e rouba quase R$ 2 milhões em cheques

O assalto ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 27, em um escritório imobiliário localizado na Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena, onde um meliante armado rendeu as funcionárias e fugiu levando mais de 70 folhas de cheques, que somaram quase R$ 2 milhões, além de R$ 7 mil em espécie o aparelho celular de uma das vítimas.

De acordo com o registro da ocorrência, as funcionárias foram surpreendidas por um indivíduo moreno, trajando calça jeans, camiseta manga longa de cor roxa, que transportava uma mochila nas costas.

Após entrar no estabelecimento, o indivíduo sacou uma arma de fogo e rendeu as atendentes, anunciando o assalto. O meliante, que chegou ao local na garupa de uma motocicleta de cor preta, fugiu com o apoio do comparsa, que o aguardava do lado de fora e levou além dos produtos acima citados, as chaves do escritório e as chaves de uma motoneta Honda Biz de propriedade de uma das vítimas.

Antes de sair do local, o ladrão afirmou que dispensaria o aparelho celular durante a fuga, pois o levaria apenas para que as vítimas não chamassem a polícia.

Com o apoio de uma empresa de segurança particular, foi possível acessar imagens do sistema de segurança que flagrou a ação dos meliantes.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa