CHUPINGUAIA: PM é chamada por diretora para conter aluno de 15 anos por comportamento agressivo

Na manhã desta sexta-feira, 27, uma guarnição da Polícia Militar foi chamada a comparecer em uma escola, de Chupinguaia, para conter um aluno de 15 anos, que desacatou dois funcionários da unidade, após ser impedido de tomar banho na instituição.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, após ser flagrado tomando banho no banheiro da escola e informado de que não poderia praticar tal ação no local, o menor começou a proferir xingamentos contra um funcionário, afirmando que ele não mandava em nada e que não tinha medo do mesmo.

Após sair do banheiro, o menor começou a atrapalhar a aula de um professor com comportamento agressivo, abrindo uma das janelas da classe e gritando com os demais alunos. Ao ser interpelado pelo professor para que parasse com a atitude, o adolescente afirmou que não pararia.

Devido temer serem agredidos pelo aluno, que já possui passagens pela polícia, inclusive por suspeita de envolvimento em um crime de estupro, a diretoria da escola aplicou uma suspenção no mesmo e chamou a Polícia Militar, que esteve no local e solicitou a presença do conselho tutelar para acompanhar a retirar o menor das dependências da instituição.

Informações dão conta de que a mãe do menor já foi comunicada diversas vezes sobre o comportamento hostil do filho, que tem o costume de agredir outros alunos, porém, nunca tomou providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa