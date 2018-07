Condutores de RO já podem baixar CNH digital antes de receber versão impressa; Colorado inicia emissões

Dando continuidade ao programa de modernização do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), os condutores do Estado já podem utilizar a versão digital (CNH-e).

O Detran de Rondônia divulgou recentemente que o Estado é o primeiro do Brasil a oferecer a possibilidade do cadastro da CNH digital em até 12 horas após a emissão do documento.

No município de Colorado do Oeste, alguns candidatos que realizaram a prova prática de primeira habilitação nos dias, 23 e 24 de julho, baixaram a Carteira Nacional de Habilitação digital antes de receber a versão física.

O condutor, Leonardo do Carmo, realizou a prova no dia 24, e no dia 25, estava com a versão digital de sua CNH. “Ontem eu fiz a prova, fui aprovado, e hoje eu peguei a habilitação digital podendo agilizar alguma coisa no meu trabalho e ir para a faculdade sem depender de carona”, afirmou Leonardo.

A condutora, Rayssa Fernades, realizou a prova no dia 23 de julho e já está com a versão digital de sua CNH. Para Rayssa, o acesso a CNH digital é uma forma dos condutores ter confiança nas tecnologias atuais, facilidade e rapidez na entrega do documento.

O chefe da Ciretran de Colorado do Oeste, Jedeon de Souza Lima, informou que a CNH digital possui o mesmo valor jurídico da impressa. “Isso pode evitar qualquer constrangimento caso o condutor esqueça a CNH física em casa”, afirmou Jedeon.

Para o chefe de seção de habilitação da Ciretran de Colorado do Oeste, Celso Barbosa, com mais este avanço o Detran consegue inovar e oferecer uma solução quanto a demora na entrega da CNH impressa. Atualmente este serviço depende da logística dos Correios..

Celso informou ainda que para utilizar a versão digital, o usuário precisa da CNH impressa com o QR Code no verso. No site o usuário encontra o passo a passo para aderir à versão digital.

Texto e fotos: Assessoria