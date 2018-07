Eletrobrás de RO vai a leilão por R$ 50 mil; vilhenense explica motivos

A Eletrobrás, antiga Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), será vendida por R$ 50 mil.

De acordo com o dirigente sindical da Eletrobrás de Vilhena, Vilson Diniz, a venda está marcada para 30 de agosto e a empresa interessada em comprar é a “Equatorial Energia”, do grupo Ambev, que também já comprou a Eletrobrás no Estado de Piauí.

Diniz disse que a venda deve-se a uma divida bilionária que as companhias fizeram ao longo dos anos.

Ele explicou que R$ 50 mil é um valor simbólico e tem o proposito de que empresa compradora cumpra o acordo de investir na modernização da energia elétrica. “O governo não tem dinheiro para investir nas companhias, e para se desfizer desses ativos, querem vendê-lo ao setor privado”, pontuou.

Vilson ressaltou que há um projeto de lei que passou pelo Plenário da Câmara dos Deputados e falta ser aprovado pelo Senado para resolver a dívida das companhias. Porém essa dívida será paga no reajuste da conta de energia do consumidor que paga em dia.

Para o diretor, com privatização das distribuidoras de energia dos estados de Alagoas, Acre, Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima, cerca de 10 mil trabalhadores perderam seus postos de trabalho, sendo 6500 diretos e 4 mil terceirizados. No Cone Sul devem ser atingidos 1.200 funcionários.

Ele finalizou dizendo que, após a venda, a empresa compradora deve assumir de 60 a 90 dias a administração total e depois dever ser feito as demissões.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia