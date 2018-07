Incêndio próximo a Conjunto Habitacional consome vegetação no início desta madrugada em Colorado

Um incêndio assustou diversos moradores na madrugada desta sexta-feira, 27, em Colorado do Oeste. O fogo começou por volta da meia noite, em uma vegetação seca próximos ao Conjunto Habitacional, localizado entre a Avenida dos Trabalhadores e a Avenida Vilhena, ao lado da pista de velocross.

Não se sabe o que ocasionou o incêndio, mas rapidamente se alastrou por uma grande área.

Moradores locais se mobilizaram com galhos em mãos, conseguindo impedir que as chamas atingissem casas em torno do local.

Colorado do Oeste não possuiu um Corpo de Bombeiros, entretanto o executivo comprometeu em se empenhar para a instalação de uma unidade em Colorado do Oeste, mais ainda nenhum sinal concreto para que o impasse seja solucionado e a população assistida de maneira correta por esses profissionais. Só essa semana, já foram registrados três incêndios de média proporção no perímetro urbano de Colorado do Oeste.

Fonte e fotos: Conesul Acontece