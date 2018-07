Motociclista fica ferida ao colidir com carro no Jardim América

O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 27, por volta das 14h00, na Avenida Rony de Castro, próximo ao INSS, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da moto Honda Biz, 125, placa OHO-0855/Vilhena, seguia pela Rony de Castro, sentido, Porto Velho, quando ao chegar próximo ao INSS, colidiu com o carro Fiat Uno, placa NBN-2147/Vilhena, conduzido por uma mulher, no qual saia do estacionamento da Previdência Social.

No impacto, a motociclista sofreu ferimentos na perna e nos braços e reclamava de fortes dores na lombar.

A vítima foi socorrida ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (P-tran) foi chamada e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia