Palestrante visita o EXTRA e explica sobre workshop que ministrará em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 27, visitou a redação do Extra de Rondônia a hipnóloga e trainer em programação neurolinguistica, Mileine Vargas, para divulgar o workshop “Liderando suas emoções” que será realizado no sábado, 28, das 09h00 as 19h00 no auditório da Associação Comercial Empresarial de Vilhena (ACIV), localizada na Avenida Capitão Castro, 3434, Centro.

De acordo com Mileine, o curso visa ajudar a compreender e melhorar o relacionamento afetivo, além desmitificar as crenças que as pessoas têm de si mesma e do mundo a sua volta.

O foco maior do workshop é trabalhar a inteligência emocional dos participantes, isso baseado no escritor, psicólogo, considerado o “pai da inteligência emocional” Daniel Goleman, onde afirma que o sucesso das pessoas se baseiam em 30% do conhecimento técnico e 70% do afetivo.

“Não adianta nada estudarmos em Harvard, termos diploma universitário e cursos, mas não conseguirmos trabalhar em conjunto, liderar uma equipe, ouvir o que os outros tem para dizer. Sem essas habilidades não conseguimos ir a diante. Precisamos desenvolver paciência, treinar empatia, conexão, se colocar no lugar do outro, e para isso, precisamos aprender a segurar nossas emoções” pontuou a hipnóloga.

Segundo Vargas, todos poderão participar do workshop, desde que tenham vontade de evoluir. O investimento é de R$ 450,00 e pode ser realizado na hora do curso ou através do telefone 9 8142-5919. A formação terá certificação e a duração de 10 horas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia