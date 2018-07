Paranaenses são apreendidos com 120 kg de peixes irregulares em Cabixi

Após denúncia anônima feita por volta das 14h30min da quinta-feira, 26, a Policia Militar de Cabixi juntamente com a Policia Militar Ambiental, realizaram a prisão de 120 kg de peixes capturados de forma irregular por um grupo de pescadores do Paraná. Os homens estavam pescando no Rio Guaporé, na região da Linha 11, zona rural de Cabixi.

Os quatro pescadores são integrantes da mesma família, e segundo eles estavam de férias em uma pousada localizada as margens do Rio, e conforme constatou a guarnição que efetuou a apreensão, eles estavam com a quantidade de peixes acima do permitido.

Foram apreendidos 06 pintados, 15 tucunarés e 06 corvinas, além de duas caixas térmicas e diversos apetrechos de pesca, entre varas, molinetes e anzóis.

Os homens, juntamente com o material e peixes apreendidos foram encaminhados para a Unidade Integrada de Segurança Pública, onde o chefe local da Sedam realizou os trabalhos de praxes e conferência da apreensão. Os peixes serão distribuídos para entidades filantrópicas de Colorado do Oeste.

Fonte e fotos: Conesul Acontece