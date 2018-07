Rede se prepara para convenção e deverá oficializar advogado ao governo

Nesta sexta-feira, 27, em contato via telefone com a reportagem do Extra de Rondônia, o pré-candidato ao governo do Estado de Rondônia, Vinícius Miguel (Rede Sustentabilidade) confirmou a convenção do partido para dia 3 de agosto, em Porto Velho.

Vinícius que é professor e advogado, deverá ter seu nome confirmado na convenção. Além disso, tudo indica que os nomes dos pré-candidatos Aluízio Vidal e João Bosco Costa, serão escolhidos para disputar uma das duas vagas ao senado. Porém, ainda, será fechada a lista da nominata a deputado estadual e federal.

De acordo com Vinícius, na convenção será selada a aliança entre a Rede e o PPS – que deverá apontar o empresário de Rolim de Moura, Jaime Cauby para vice na majoritária.

